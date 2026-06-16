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Сборная Туниса — пятая африканская команда в тренерской карьере Эрве Ренара

Сборная Туниса — пятая африканская команда в тренерской карьере Эрве Ренара
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Сборная Туниса стала пятой африканской сборной в карьере французского специалиста Эрве Ренара. 16 июня Федерация футбола Туниса официально объявила о его назначении на пост главного тренера.

Ранее Ренар работал с командами Замбии, Анголы, Кот‑д’Ивуара и Марокко. Также он был помощником тренера сборной Ганы в 2007-2008 годах.

Назначение последовало после неудачного старта тунисской команды на ЧМ‑2026: в первом матче группового этапа сборная потерпела поражение от Швеции с разгромным счётом 1:5, после чего прежний тренер Сабри Лямуши был отправлен в отставку.

Впереди у сборной Туниса матчи: 21 июня — с Японией, 26 июня — с Нидерландами. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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