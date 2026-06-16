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Дмитрий Черышев объяснил, за счёт чего футболисты РПЛ проявляют себя на ЧМ-2026

Дмитрий Черышев объяснил, за счёт чего футболисты РПЛ проявляют себя на ЧМ-2026
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Российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал успешное выступление футболистов Мир Российской Премьер-Лиги на чемпионате мира 2026 года и объяснил, за счёт чего игроки российской лиги проявляют себя на международном уровне.

«Мы же всегда говорили, что российский чемпионат не такой слабый, как некоторые его себе представляют. Всё зависит от игроков и интриг, которые есть. Уже на протяжении трёх лет мы видим серьёзную конкуренцию «Зениту». Попасть в первую пятёрку стало довольно сложно. Возьмём первый круг, где замечательно выступила «Балтика». Конкуренция растёт не только среди клубов, но и среди футболистов РПЛ. Игроки нашей лиги едут на чемпионат мира, потому что у них есть здоровая конкуренция в своих клубах. Благодаря этому им проще играть на чемпионате мира», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби стал первым игроком РПЛ, отличившимся на чемпионате мира 2026 года. Форвард сравнял счёт в матче 1-го тура с Новой Зеландией (2:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    
Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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