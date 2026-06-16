Дмитрий Черышев объяснил, за счёт чего футболисты РПЛ проявляют себя на ЧМ-2026

Российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал успешное выступление футболистов Мир Российской Премьер-Лиги на чемпионате мира 2026 года и объяснил, за счёт чего игроки российской лиги проявляют себя на международном уровне.

«Мы же всегда говорили, что российский чемпионат не такой слабый, как некоторые его себе представляют. Всё зависит от игроков и интриг, которые есть. Уже на протяжении трёх лет мы видим серьёзную конкуренцию «Зениту». Попасть в первую пятёрку стало довольно сложно. Возьмём первый круг, где замечательно выступила «Балтика». Конкуренция растёт не только среди клубов, но и среди футболистов РПЛ. Игроки нашей лиги едут на чемпионат мира, потому что у них есть здоровая конкуренция в своих клубах. Благодаря этому им проще играть на чемпионате мира», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби стал первым игроком РПЛ, отличившимся на чемпионате мира 2026 года. Форвард сравнял счёт в матче 1-го тура с Новой Зеландией (2:2).