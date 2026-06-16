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Никита Чернов: большая вероятность, что останусь в «Крыльях Советов»

Никита Чернов: большая вероятность, что останусь в «Крыльях Советов»
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Защитник Никита Чернов сообщил, что с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

— Раз ты проходишь УМО с «Крыльями», то можно сделать вывод, что остаёшься в Самаре?
— Да, вероятность большая. Но сейчас анализы посмотрят, расшифруют — может, что-то не понравится (улыбается). По крайней мере, мне бы хотелось остаться в «Крыльях».

— Какие варианты у тебя были? Писали про «Локомотив».
— Смысл уже про какие-то варианты говорить? Уже как будто не имеет смысла. На самом деле рад, что всё так получилось. Долго с родственниками общался на эту тему. Они сказали, что не надо дёргаться, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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