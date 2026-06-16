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Испания выиграла только три матча на чемпионатах мира с момента победы в 2010-м

Испания выиграла только три матча на чемпионатах мира с момента победы в 2010-м
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Сборная Испании одержала всего три победы в матчах чемпионатов мира с момента триумфа в Южной Африке в 2010 году. В Бразилии в 2014-м испанцы обыграли Австралию, в России в 2018-м — Иран, а в Катаре в 2022-м — Коста-Рику.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Кабо-Верде (0:0).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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