Британский актёр Том Холланд, приехавший в Мадрид для продвижения новой картины Marvel о Человеке-пауке, назвал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля «идеальным кандидатом на роль супергероя». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Во время интервью в фан-зоне Испании, организованной для отслеживания выступлений сборной на чемпионате мира, Холланд ответил на вопрос о футболисте, который мог бы сыграть роль знаменитого супергероя. Его ответ был «Ламин Ямаль». Актёр отметил, что этот молодой талант «идеальный кандидат на роль Человека-паука благодаря его скорости, мастерству и способности ловко перемещаться по полю».

Также в беседе упоминался нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Аргентинец является приоритетной целью спортивного руководства «Барселоны» для усиления атаки команды. Альварес известен тем, что иногда имитирует жест Человека-паука после забитых голов. Актёр добавил, что включил аргентинского форварда в свою команду в фэнтези-лиге и считает его «превосходным кандидатом на то, чтобы надеть костюм супергероя».