Сольбаккен про высокую температуру Ларсена: если не сможет справиться, отправим его домой

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал отсутствие нападающего Йёргена Ларсена на одной из тренировок команды на ЧМ-2026. Футболист отсутствовал из-за высокой температуры.

«У него была небольшая температура, когда он проснулся утром. Ничего серьёзного. Ему всю неделю было нечего делать, поэтому, если он не сможет справиться с небольшой температурой, мы отправим его домой», – приводит слова Сольбаккена Mundo Deportivo.

Сборная Норвегии выступит на чемпионате мира впервые за 28 лет. В рамках группового этапа она сыграет с Ираком (17 июня), Сенегалом (23 июня) и Францией (26 июня).