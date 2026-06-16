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Сольбаккен про высокую температуру Ларсена: если не сможет справиться, отправим его домой

Сольбаккен про высокую температуру Ларсена: если не сможет справиться, отправим его домой
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал отсутствие нападающего Йёргена Ларсена на одной из тренировок команды на ЧМ-2026. Футболист отсутствовал из-за высокой температуры.

«У него была небольшая температура, когда он проснулся утром. Ничего серьёзного. Ему всю неделю было нечего делать, поэтому, если он не сможет справиться с небольшой температурой, мы отправим его домой», – приводит слова Сольбаккена Mundo Deportivo.

Сборная Норвегии выступит на чемпионате мира впервые за 28 лет. В рамках группового этапа она сыграет с Ираком (17 июня), Сенегалом (23 июня) и Францией (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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