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Антонио Рюдигер продлил контракт с «Реалом»

Антонио Рюдигер продлил контракт с «Реалом»
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Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о пролонгации контракта с защитником Антонио Рюдигером. Новый контракт футболиста рассчитан до 2027 года.

Напомним, Антонио Рюдигер выступает за «Реал» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне опытный немецкий защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Ранее защитник выступал за «Челси», «Рому» и «Штутгарт». Сейчас он находится в расположении сборной Германии на чемпионате мира — 2026, который проводится в США, Мексике и Канаде.

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