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Сёмин — о голе Мохеби на ЧМ-2026: говорит о том, что квалификация РПЛ достаточно высокая

Сёмин — о голе Мохеби на ЧМ-2026: говорит о том, что квалификация РПЛ достаточно высокая
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Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал выступление футболистов Мир РПЛ на чемпионате мира 2026 года, обратив особое внимание на гол нападающего «Ростова» и сборной Ирана Мохаммада Мохеби. Форвард стал первым игроком РПЛ, отличившимся на ЧМ-2026. Иранец сравнял счёт в матче 1-го тура с Новой Зеландией (2:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

«Всегда приятно то, что футболисты из нашей лиги, которых мы с вами часто критикуем, выступают на главных ролях в своих сборных. Помимо Мохеби, вчера играл Ленини — и играл прекрасно. Всё это говорит о том, что квалификация РПЛ достаточно высокая», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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