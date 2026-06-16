Сёмин — о голе Мохеби на ЧМ-2026: говорит о том, что квалификация РПЛ достаточно высокая

Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал выступление футболистов Мир РПЛ на чемпионате мира 2026 года, обратив особое внимание на гол нападающего «Ростова» и сборной Ирана Мохаммада Мохеби. Форвард стал первым игроком РПЛ, отличившимся на ЧМ-2026. Иранец сравнял счёт в матче 1-го тура с Новой Зеландией (2:2).

«Всегда приятно то, что футболисты из нашей лиги, которых мы с вами часто критикуем, выступают на главных ролях в своих сборных. Помимо Мохеби, вчера играл Ленини — и играл прекрасно. Всё это говорит о том, что квалификация РПЛ достаточно высокая», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.