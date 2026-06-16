Болельщики Ирана показали баннер в память о 168 погибших в результате бомбардировки США
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Во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Ирана и Новой Зеландии (2:2) иранские болельщики развернули на своей трибуне баннер в память о 168 погибших в результате американской бомбардировки школы для девочек «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7' 1:1 Резаян – 32' 1:2 Джаст – 54' 2:2 Мохеби – 64'
Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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