В «Урале» отреагировали на включение Килианом Мбаппе стадиона клуба в мировой топ

Заместитель президента по связям с общественностью клуба «Урал» Максим Путинцев прокомментировал неожиданное признание стадиона екатеринбургской команды со стороны звёздного нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее форвард включил «Екатеринбург Арену» в топ-3 самых шумных стадионов в карьере.

«Конечно, это неожиданно и очень приятно, чего уж тут говорить. Мы-то помним, что Мбаппе приезжал в Екатеринбург в качестве футболиста сборной Франции — это сложно забыть. Но то, что он помнит про нас — это сюрприз! Мы надеемся, что это станет дополнительным стимулом для того, чтобы жители Екатеринбурга, области, нашего региона активнее приходили на домашнюю арену и поддерживали «Урал» в новом сезоне», — сказал Путинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.