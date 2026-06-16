Рафинья провёл индивидуальную тренировку после матча Бразилии и Марокко

В понедельник нападающий сборной Бразилии Рафинья тренировался отдельно от национальной команды. Об этом сообщает Sport.es.

В воскресенье, 14 июня, Бразилия в своём первом матче на ЧМ-2026 сыграла с национальной командой Марокко (1:1). После финального свистка футболист, отыгравший весь матч, упал на поле из-за переутомления.

Позже игроки основного состава провели восстановительную тренировку. Рафинья, Бруно Гимарайнс и Габриэл Магальяйнс тренировались отдельно. В понедельник сборная вернулась к обычным тренировкам, однако Рафинья не тренировался в том же темпе, что и остальная команда. Гимарайнс и Магальяйнс также следовали индивидуальному плану.

В следующих турах группового этапа ЧМ-2026 Бразилия сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).