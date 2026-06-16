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Рафинья провёл индивидуальную тренировку после матча Бразилии и Марокко

Рафинья провёл индивидуальную тренировку после матча Бразилии и Марокко
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В понедельник нападающий сборной Бразилии Рафинья тренировался отдельно от национальной команды. Об этом сообщает Sport.es.

В воскресенье, 14 июня, Бразилия в своём первом матче на ЧМ-2026 сыграла с национальной командой Марокко (1:1). После финального свистка футболист, отыгравший весь матч, упал на поле из-за переутомления.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

Позже игроки основного состава провели восстановительную тренировку. Рафинья, Бруно Гимарайнс и Габриэл Магальяйнс тренировались отдельно. В понедельник сборная вернулась к обычным тренировкам, однако Рафинья не тренировался в том же темпе, что и остальная команда. Гимарайнс и Магальяйнс также следовали индивидуальному плану.

В следующих турах группового этапа ЧМ-2026 Бразилия сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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