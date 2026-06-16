Юрий Сёмин: ведущие сборные пока берегут силы и эмоции

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказал мнение, что ведущие мировые сборные играют не в полную силу на стартовом отрезке чемпионата мира — 2026. По его мнению, топ-команды берегут силы и эмоции на дальнейший турнирный путь.

«Я думаю, что ведущие сборные играют ещё не в полную силу. Берегут свои силы и эмоции на дальнейшие матчи. У этих сборных стоит задача выйти из группы, а затем — чемпионский титул. Кто туда доберётся? Ещё много времени. Думаю, ведущие сборные пока не будут хорошо играть. Они должны играть немного позже», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.