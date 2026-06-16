«Заводится мотор». Черышев объяснил потери очков фаворитов на ЧМ-2026

Российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал неожиданные потери очков фаворитами на старте чемпионата мира 2026 года.

«Тяжёлый старт фаворитов случается на протяжении всех чемпионатов мира. Многие команды так играют на старте. Заводится мотор. Сначала заводится-заводится, а потом не остановить. Многие сборные в первых матчах вливаются в чемпионат мира, а в дальнейшем их тяжело остановить. Так было абсолютно со всеми командами. Итальянцы становились чемпионами мира, но при этом с трудом выходили из группы. Первые игры всегда сумбурные. Многие команды хотят себя показать, и на фоне этого первые матчи всегда сложные», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.