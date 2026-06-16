«Сборная — не народ». Демонстранты выступили против национальной команды Ирана на ЧМ-2026

Иранские демонстранты выступили против национальной команды, принимающей участие на чемпионате мира — 2026, выйдя на улицы США с плакатами и флагами.

На одном из транспарантов написано: «Сборная террористической Исламской республики не является отождествлением народа Ирана».

В матче 1-го тура общего этапа чемпионата мира — 2026 иранская команда встречалась с Новой Зеландией. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.