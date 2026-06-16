Инфантино предложил себя одной из сборных на ЧМ-2026 в роли нападающего

Президент ФИФА Джанни Инфантино в шутливой форме предложил себя на роль нападающего сборной Ирана. После первого матча на ЧМ-2026 функционер спустился в раздевалку к иранцам. Он поддержал футболистов на фоне тяжёлой политической ситуации. А в конце своей речи Инфантино иронично предложил себя на позицию форварда.

«Если ваш тренер согласится, я мог бы сыграть на позиции нападающего в следующем матче (улыбается)», — приводит слова Инфантино интернет-портал RMC Sport.

Напомним, иранцы приехали на чемпионат мира, который проходит в США, Мексике и Канаде, несмотря на политический конфликт и боевые действия с Америкой. В первом матче Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2).