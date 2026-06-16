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Сборная Южной Кореи отказалась от общения с прессой после инцидента на тренировке — ESPN

Сборная Южной Кореи отказалась от общения с прессой после инцидента на тренировке — ESPN
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Южнокорейская футбольная сборная прекратила общение с прессой, сообщает ESPN. Причиной стал инцидент на открытой тренировке: случайно сработавший микрофон записал реплики журналистов, которые касались капитана команды Сон Хын Мина.

В частности, репортёры обсуждали освобождение игрока от обязательной военной службы, пока тот выполнял упражнение отдельно от группы. После обнародования аудиозаписи Сон Хын Мин не отвечал на вопросы прессы, а федерация отменила запланированные интервью. Глава пресс‑службы делегации подал в отставку, взяв на себя ответственность за подчинённых.

В матче 1-го тура ЧМ-2026 сборная Южной Кореи обыграла Чехию со счётом 2:1. В оставшихся играх группового этапа корейская команда встретится с Мексикой и ЮАР.

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