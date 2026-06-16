Сёмин объяснил, за счёт чего сборная Кабо-Верде отобрала очки у Испании на ЧМ-2026

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин подвёл итоги матча 1-го тура ЧМ-2026 между Кабо-Верде и Испанией. Он объяснил, за счёт чего аутсайдер смог отобрать очки у фаворита. Игра завершилась со счётом 0:0.

«Был не только бенефис вратаря Кабо-Верде, а реальная тактика тренера. Он знает возможности своих игроков, поэтому они построили от обороны, которую было не так просто пройти, а также контратакующие действия. Испания ещё не сыграла свой хороший матч. Во втором тайме испанцы очень хотели играть лучше, но так как в первом тайме были не собраны и расслаблены, им не удалось ничего сделать. У Испании нет нападающего, а без Ямаля было сложно», — приводит слова Сёмина TIU.