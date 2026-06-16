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Сёмин объяснил, за счёт чего сборная Кабо-Верде отобрала очки у Испании на ЧМ-2026

Сёмин объяснил, за счёт чего сборная Кабо-Верде отобрала очки у Испании на ЧМ-2026
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин подвёл итоги матча 1-го тура ЧМ-2026 между Кабо-Верде и Испанией. Он объяснил, за счёт чего аутсайдер смог отобрать очки у фаворита. Игра завершилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Был не только бенефис вратаря Кабо-Верде, а реальная тактика тренера. Он знает возможности своих игроков, поэтому они построили от обороны, которую было не так просто пройти, а также контратакующие действия. Испания ещё не сыграла свой хороший матч. Во втором тайме испанцы очень хотели играть лучше, но так как в первом тайме были не собраны и расслаблены, им не удалось ничего сделать. У Испании нет нападающего, а без Ямаля было сложно», — приводит слова Сёмина TIU.

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