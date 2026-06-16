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Антонио Рюдигер прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Антонио Рюдигер прокомментировал продление контракта с «Реалом»
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал продление своего контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

«Обновление моего пути в «Реале» Мадрид это момент для гордости, но есть ещё кое-что – обязательство изменить ситуацию вместе с моими товарищами по команде. Сейчас мы проходим сложную фазу. У нас были неудачи, но я хочу быть именно здесь.

Некоторые люди, возможно, отвергли меня после моих травм, но это лишь замотивировало меня ещё сильнее. Поэтому – спасибо за это.

Каждый, кто знает меня, знает, что я люблю вызовы – я преуспеваю в них. И даже если последний сезон был непростым, моя вера всё ещё абсолютна: мы стоим вместе, мы боремся вместе, и мы преодолеем это вместе.

Сейчас – больше, чем никогда. Хала Мадрид!» – опубликовал Рюдигер в социальных сетях.

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