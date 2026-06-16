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Тернавский привёл в пример слова Романцева на фоне чемпионских перспектив «Спартака»

Тернавский привёл в пример слова Романцева на фоне чемпионских перспектив «Спартака»
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Экс-футболист «Спартака» Владислав Тернавский оценил чемпионские перспективы красно-белых в следующем сезоне Мир РПЛ.

«Спартак» может бороться за чемпионство в следующем сезоне. Команда уже достигла успеха в Кубке. Была обидная игра с «Динамо» Махачкала, был совсем другой футбол. Я вообще «Спартак» не узнал. До этого матча они играли с другим настроением. Если бы выиграли, взяли бы бронзовые медали. Но зато очень хорошо выступили с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка, мне понравилось.

Романцев всегда говорил: «Футболист хорош тем, что он из 10 игр девять играет хорошо». А сейчас современные футболисты сыграли одну игру, а потом два-три матча их не видно. Когда есть стабильность — это очень хороший показатель. Романцев всегда нацеливал, что в каждом матче надо играть на победу», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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