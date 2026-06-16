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Видео: демонстранты выступают против сборной Ирана с флагами США

Видео: демонстранты выступают против сборной Ирана с флагами США
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Иранские демонстранты выступили против национальной команды, принимающей участие на чемпионате мира — 2026, выйдя на улицы США с плакатами и флагами, в том числе Соединённых Штатов Америки. На одном из транспарантов написано: «Сборная террористической Исламской республики не является отождествлением народа Ирана».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

В матче 1-го тура общего этапа чемпионата мира — 2026 иранская команда встречалась с Новой Зеландией. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана, проведя матч с Новой Зеландией на территории США, вернулась в Мексику, где располагается её база.

Календарь ЧМ-2028
Турнирная таблица ЧМ-2028
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