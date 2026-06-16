Видео: демонстранты выступают против сборной Ирана с флагами США

Иранские демонстранты выступили против национальной команды, принимающей участие на чемпионате мира — 2026, выйдя на улицы США с плакатами и флагами, в том числе Соединённых Штатов Америки. На одном из транспарантов написано: «Сборная террористической Исламской республики не является отождествлением народа Ирана».

В матче 1-го тура общего этапа чемпионата мира — 2026 иранская команда встречалась с Новой Зеландией. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана, проведя матч с Новой Зеландией на территории США, вернулась в Мексику, где располагается её база.