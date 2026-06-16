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«Эмоциональное решение». Сенников — об увольнении Лямуши с поста тренера сборной Туниса

«Эмоциональное решение». Сенников — об увольнении Лямуши с поста тренера сборной Туниса
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Двукратный чемпион России Дмитрий Сенников охарактеризовал увольнение Сабри Лямуши с поста тренера сборной Туниса как эмоциональное решение. В понедельник, 15 июня, Тунисская федерация футбола объявила об отставке Лямуши и назначении на его место француза Эрве Ренара. Это решение последовало после разгромного поражения команды Туниса от сборной Швеции со счётом 1:5 в 1-м туре групповой стадии чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

«Думаю, тренер не виноват, но надо задавать вопросы руководителям. Мне кажется, это больше эмоциональное решение после разгрома.

Трудно сказать, пойдёт ли назначение Ренара на пользу команде Туниса. Ты сидишь на сборах в другой стране. Какой смысл что‑то менять? Надо выходить из ситуации тем тренерским составом, что есть. Три‑четыре дня до новой игры. Что там можно изменить?» — сказал Сенников в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
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