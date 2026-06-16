«Эмоциональное решение». Сенников — об увольнении Лямуши с поста тренера сборной Туниса

Двукратный чемпион России Дмитрий Сенников охарактеризовал увольнение Сабри Лямуши с поста тренера сборной Туниса как эмоциональное решение. В понедельник, 15 июня, Тунисская федерация футбола объявила об отставке Лямуши и назначении на его место француза Эрве Ренара. Это решение последовало после разгромного поражения команды Туниса от сборной Швеции со счётом 1:5 в 1-м туре групповой стадии чемпионата мира 2026 года.

«Думаю, тренер не виноват, но надо задавать вопросы руководителям. Мне кажется, это больше эмоциональное решение после разгрома.

Трудно сказать, пойдёт ли назначение Ренара на пользу команде Туниса. Ты сидишь на сборах в другой стране. Какой смысл что‑то менять? Надо выходить из ситуации тем тренерским составом, что есть. Три‑четыре дня до новой игры. Что там можно изменить?» — сказал Сенников в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.