Андрей Аршавин выбрал лучшего футболиста, чью игру он видел вживую

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выбрал лучшего футболиста, за чьей игрой ему удалось последить вживую.

— Праймовый Роналдиньо или Ромарио?

— Блин, для меня Ромарио.

— Вау!

— Ну потому что то была первая «Барселона», из-за которой я в принципе и полюбил этот клуб. И стал за него болеть. Он играл менее, наверное, красочно, но эффективно. Он небольшой такой ещё, мой формат. Ромарио выбираю.

— Ромарио или Иньеста?

— Ромарио.

— Ромарио или Роналдо-зубастик?

— Роналдо-зубастик.

— Роналдо или Зинедин Зидан?

— Для меня Роналдо-зубастик.

— Роналдо или Неймар?

— Зубастик.

— Роналдо или Марадона?

— Зубастик.

— Роналдо или Роналду?

— Для меня Роналдо.

— Роналдо или Лионель Месси?

— Месси, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.