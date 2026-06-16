Андрей Аршавин выбрал лучшего футболиста, чью игру он видел вживую

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выбрал лучшего футболиста, за чьей игрой ему удалось последить вживую.
— Праймовый Роналдиньо или Ромарио?
— Блин, для меня Ромарио.
— Вау!
— Ну потому что то была первая «Барселона», из-за которой я в принципе и полюбил этот клуб. И стал за него болеть. Он играл менее, наверное, красочно, но эффективно. Он небольшой такой ещё, мой формат. Ромарио выбираю.
— Ромарио или Иньеста?
— Ромарио.
— Ромарио или Роналдо-зубастик?
— Роналдо-зубастик.
— Роналдо или Зинедин Зидан?
— Для меня Роналдо-зубастик.
— Роналдо или Неймар?
— Зубастик.
— Роналдо или Марадона?
— Зубастик.
— Роналдо или Роналду?
— Для меня Роналдо.
— Роналдо или Лионель Месси?
— Месси, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.