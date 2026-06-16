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«Обсуждать готов всегда». Лидер «Балтики» ответил на вопрос об интересе «Локомотива»

«Обсуждать готов всегда». Лидер «Балтики» ответил на вопрос об интересе «Локомотива»
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Хавбек «Балтики» Максим Петров ответил на вопрос об интересе к своей персоне со стороны московского «Локомотива». По данным СМИ, железнодорожники пытались подписать полузащитника прошлой зимой.

— Зимой ты продлил контракт с «Балтикой». Этому предшествовало предложение от «Локомотива»?
— Да, «Локомотив» проявлял интерес. Но закрылось на стадии обсуждения. Сильной конкретики от них не было. Я слышал, что они с моим агентом беседовали, встречались. Но моим желанием было сыграть полный сезон в РПЛ за «Балтику», поэтому и остался.

— Сейчас у «Локомотива» закончилась аренда Данила Пруцева, возможно, Лёша Батраков ещё уйдёт. Наверняка они будут усиливать середину поля. Ожидаешь, что клуб вернётся к твоей кандидатуре?
— Обсуждать готов всегда. Сейчас я хочу играть за сборную, отдавать себя там. А обсуждения по клубам оставлю на потом, — приводит слова Петрова «Советский спорт».

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