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Фанаты «Барселоны» освистали Кукурелью на матче ЧМ-2026 за переход в «Реал» — The Athletic

Фанаты «Барселоны» освистали Кукурелью на матче ЧМ-2026 за переход в «Реал» — The Athletic
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья столкнулся с негативной реакцией со стороны болельщиков во время матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Кабо-Верде. Как сообщает The Athletic, часть фанатов «Барселоны» освистывала игрока при каждом касании мяча и скандировала «Иуда».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Такое поведение болельщиков связано с тем, что в понедельник, 15 июня, мадридский «Реал» официально объявил о трансфере защитника из «Челси» за € 55 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 2032 года. Ранее Кукурелья выступал за «Челси» с 2022 года.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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