Фанаты «Барселоны» освистали Кукурелью на матче ЧМ-2026 за переход в «Реал» — The Athletic

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья столкнулся с негативной реакцией со стороны болельщиков во время матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Кабо-Верде. Как сообщает The Athletic, часть фанатов «Барселоны» освистывала игрока при каждом касании мяча и скандировала «Иуда».

Такое поведение болельщиков связано с тем, что в понедельник, 15 июня, мадридский «Реал» официально объявил о трансфере защитника из «Челси» за € 55 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 2032 года. Ранее Кукурелья выступал за «Челси» с 2022 года.