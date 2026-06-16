Бородюк: не одобряю возвращение Шварца в «Динамо» — надо доверять российским тренерам



Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

«Я за то, чтобы к нам приезжали топ-иностранцы, которые что-то выигрывали. Например, как Спаллетти, который брал трофеи с «Наполи». У таких тренеров есть чему поучиться. А у нас приглашают многих тренеров просто из-за того, что он — иностранец. У него ничего нет как в футбольном плане, так и в тренерском. Поэтому я не одобряю возвращение Шварца в «Динамо». Я за то, чтобы доверяли больше российским тренерам и давали шанс нашим специалистам. А у нас, наоборот, идёт акцент на иностранцев. Посмотрите, сколько тренеров к нам приезжало, которые не играли в футбол и как специалисты ничего не выигрывали. К таким я отношусь отрицательно.

Многие футболисты говорят в прессе, что у Шварца был буллинг и проблемы с лицензией. А что сейчас изменилось? Лучше бы обращали внимание на то, какую зарплату получают детские тренеры и ветераны, которые всю свою жизнь и здоровье отдали клубу. В своё время уехал Ивич и поблагодарил «Краснодар». Какие к нему вопросы? Захочет — вернётся. А есть другие иностранцы, как Тедеско. Он уехал и наговорил много негативных слов. Не вижу смысла возвращать именно таких тренеров», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.