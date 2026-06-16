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Александр Бородюк выделил сборную Марокко на старте чемпионата мира 2026

Александр Бородюк выделил сборную Марокко на старте чемпионата мира 2026
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился впечатлениями от старта чемпионата мира 2026 года. Эксперт выделил сборную Марокко как одну из наиболее впечатливших его команд на групповом этапе.

«Конечно, смотрю чемпионат мира. Но есть неинтересные матчи из-за того, что на турнире играют сборные разного уровня. На чемпионате мира, куда все стремятся, должны играть лучшие команды. А мы видим счета 5:1, 7:1. Более смотрибельные игры будут, когда начнётся плей-офф. Пока понравился один интересный матч — сборная Марокко играла с Бразилией. Марокканцы проявили себя очень хорошо. Видно, что команда прогрессирующая», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Первый матч сборной Марокко на групповом этапе чемпионата мира 2026 года завершился ничьей: 13 июня команда сыграла со сборной Бразилии со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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