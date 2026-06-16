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«Я ещё не видел, чтобы он играл плохо». Полузащитник Англии Хендерсон — про Луку Модрича

«Я ещё не видел, чтобы он играл плохо». Полузащитник Англии Хендерсон — про Луку Модрича
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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон рассказал, чего он ожидает от выступления Луки Модрича в матче Англии и Хорватии. Игра пройдёт завтра, 17 июня, в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026. На данный момент в национальной команде хорват принял участие в 198 матчах и забил 29 голов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он игрок мирового класса, против него очень сложно играть. Я надеюсь, что он не покажет себя так хорошо, как мы знаем, что он может, но я ещё не видел, чтобы он играл плохо», – приводит слова Хендерсона Mundo Deportivo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Помимо сборных Хорватии и Англии, в группу L также входят национальные команды Ганы и Панамы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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