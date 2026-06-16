В «Балтике» объяснили, почему продали Сауся «Спартаку», а не ЦСКА

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал, почему защитник Владислав Саусь перешёл зимой этого года в московский «Спартак», а не ЦСКА. По словам Маргаряна, переговоры с армейцами длились какое-то время, тогда как красно-белые быстро удовлетворили запросы калининградцев.

— Сауся у вас тоже могли купить давно?

— Начиная с Первой лиги. Опять же, те цифры — 40–50 млн рублей — нас не устраивали.

— Зимой ЦСКА не забрал Владислава по тем же причинам, что и Андраде?

— Не договорились по финансам. «Спартак» проявил даже не настойчивость, а молниеносность, и очень быстро удовлетворил наши потребности. Первый офер «Спартака» мы отклонили, второй приняли — и всё это за четыре дня. С ЦСКА же тянулось недели три.

— ЦСКА предложил намного меньше?

— Процентов 15–20. Сумма выкупа Сауся, кстати, составляла 500 млн рублей, но мы договорились со «Спартаком» на меньшую сумму, — приводит слова Маргаряна Sport24.