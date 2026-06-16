Защитник Эмерсон подписал контракт с «Ротором» на один год

Защитник Эмерсон стал игроком «Ротора», контракт с ним заключён на один год. Об этом сообщает официальный сайт волгоградского клуба.

Владис-Эмерсон Мишелевич Иллой-Айет является воспитанником СДЮСШОР «Черноморец» (Одесса). В своей карьере Эмерсон выступал за клубы: «Нива» (Тернополь), «Олимпик» (Донецк), «Вайле» (Дания), «Армавир», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Енисей».

В составе «СКА-Хабаровск» защитник выиграл переходные матчи и вышел в Мир Российскую Премьер-Лигу. В сезонах-2022/2023 и 2023/2024 Эмерсон играл за «Урал», где провёл 39 матчей в РПЛ. Прошедший сезон он провёл в «Енисее», сыграв 32 матча из 34 возможных.

В РПЛ Эмерсон забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 39 матчах. В Лиге Pari он сыграл 108 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Всего за свою карьеру Эмерсон провёл 259 матчей, забил 10 голов и сделал восемь голевых передач.