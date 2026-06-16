Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стрим о ЧМ. Сенсация от Испании, блёклая Бразилия
Смотреть трансляцию
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Магуайр рассказал, как Тухель сообщил ему о невызове в сборную Англии

Гарри Магуайр рассказал, как Тухель сообщил ему о невызове в сборную Англии
Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал, каким образом главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщал игрокам о решении не включать их в заявку команды на чемпионат мира – 2026.

«Он позвонил всем по FaceTime. Это был довольно неловкий звонок. Мне пришло сообщение: «Могу я поговорить с тобой примерно в 16:00?» Это довольно необычный способ, и, должно быть, это довольно сложно, потому что он видит реакцию каждого.

Я сразу сказал, что очень разочарован. Я считал, что сделал достаточно, чтобы попасть в состав команды, и думал, что мог бы помочь и сыграть свою роль как на поле, так и за его пределами. Он сказал, что не может дать мне оправдания, но что он поехал с четырьмя парнями, которые помогли ему пережить осень.

Было тяжело это принять. Я действительно думал, что попаду в состав команды после того, как меня впервые выбрали для участия в мартовском тренировочном сборе под его руководством», – приводит слова Магуайра The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В рамках группового этапа турнира Англия встретится с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Шокирован и опустошён». Магуайр — о невызове в сборную Англии на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android