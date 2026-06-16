AS: Нико Пас сообщил «Реалу» о желании остаться в «Комо» на следующий сезон

Атакующий полузащитник Нико Пас уведомил руководство «Реала» о намерении остаться в «Комо» ещё на один сезон. 21-летний хавбек хочет быть ключевым игроком команды, особенно учитывая, что итальянский клуб будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несколько недель назад футболист обсуждал с испанским клубом возможность возвращения в «Реал», однако ситуация изменилась после переизбрания Флорентино Переса на пост президента и назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера. Обе стороны пришли к соглашению, что остаться в «Комо» является наилучшим решением для продолжения карьеры. Кроме того, Моуринью не смог гарантировать полузащитнику желаемое игровое время в «Реале».

Аргентинец играл за молодёжные команды «Реала» с 2016 по 2024 год, после чего перешёл в «Комо». «Королевский клуб» сохранил за собой опцию обратного выкупа футболиста за € 10 млн.

В прошлом сезоне Пас забил 13 голов и сделал восемь результативных передач в 40 матчах за клуб.