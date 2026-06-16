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Бубнов назвал две причины, почему ФИФА утвердила новый формат чемпионата мира

Бубнов назвал две причины, почему ФИФА утвердила новый формат чемпионата мира
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал две причины, по которым ФИФА пришла к расширению чемпионата мира — 2026. С этого года на главном турнире сборных выступают сразу 48 команд.

— Вам как вообще, Александр Викторович, вот расширение на этом чемпионате мира? Вы за или против?
— Смотри. Вообще я был против расширения, но потом, когда проанализировал, я понял, зачем ФИФА это сделала. Здесь две цели. Первая — это деньги, сумасшедшие деньги, тем более в этих странах. Вторая цель — это чтобы все фавориты вышли [в плей-офф]. Они все выйдут. Всё. Вот эти две задачи они решат. А всё остальное — погода, тяжело, травмы — им на это наплевать, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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