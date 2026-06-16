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Сака — о желании сыграть в матче с Хорватией: я готов рискнуть

Сака — о желании сыграть в матче с Хорватией: я готов рискнуть
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Нападающий сборной Англии Букайо Сака заявил о готовности сыграть в первом матче команды на чемпионате мира – 2026. Завтра, 17 июня, в рамках 1-го тура группового этапа Англия сыграет с Хорватией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для игроков это самый большой риск, особенно если ты не в лучшей форме. У тебя есть выбор: либо не играть, либо выставлять себя напоказ, зная, что люди будут судить тебя одинаково. В конце концов, людям на самом деле всё равно, как ты себя чувствуешь, они ожидают от тебя результата, они ожидают от тебя выступления.

Я готов рискнуть. Я буду продолжать в том же духе. Но я чувствую себя намного лучше, чем в марте, и я готов к работе», – приводит слова Саки The Sun.

Нападающий долгое время испытывал проблемы с ахилловым сухожилием. Его следующий матч за сборную станет 50-м.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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