Сака — о желании сыграть в матче с Хорватией: я готов рискнуть

Нападающий сборной Англии Букайо Сака заявил о готовности сыграть в первом матче команды на чемпионате мира – 2026. Завтра, 17 июня, в рамках 1-го тура группового этапа Англия сыграет с Хорватией.

«Для игроков это самый большой риск, особенно если ты не в лучшей форме. У тебя есть выбор: либо не играть, либо выставлять себя напоказ, зная, что люди будут судить тебя одинаково. В конце концов, людям на самом деле всё равно, как ты себя чувствуешь, они ожидают от тебя результата, они ожидают от тебя выступления.

Я готов рискнуть. Я буду продолжать в том же духе. Но я чувствую себя намного лучше, чем в марте, и я готов к работе», – приводит слова Саки The Sun.

Нападающий долгое время испытывал проблемы с ахилловым сухожилием. Его следующий матч за сборную станет 50-м.