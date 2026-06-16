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Кисляк — о неудачах ЦСКА весной: каждый игрок показывает не тот уровень футбола

Кисляк — о неудачах ЦСКА весной: каждый игрок показывает не тот уровень футбола
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Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о неудачных результатах московской команды в весенней части сезона Мир РПЛ. Во время зимнего перерыва от армейцев ожидали борьбу за место в тройке лидеров, в итоге клуб финишировал на пятой строчке.

«Действительно, очень непростые времена. Причины, наверное, можно какие-то искать, но их будет очень много, потому что это всё складывается из деталей, это не что-то одно, и поэтому сложно что-то такое сказать. И, наверное, самое правильное будет спрашивать с себя прежде всего. Наверное, всё равно каждый из игроков показывает не тот уровень футбола, может быть. Но лично я могу по себе сказать то, что некоторые матчи совсем не удаются, некоторые матчи чуть лучше, чуть хуже. Но нет такой уверенности, такого ощущения, как были, как было, когда мы выигрывали», — сказал Кисляк в подкасте Smol Talk.

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