«Уже яма какая-то». Матвей Кисляк – о серии поражении ЦСКА в РПЛ весной

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о серии поражений армейского клуба в весенней части Мир РПЛ. Московский клуб проиграл четыре матча подряд, а позже выдал ещё пять встреч без побед.

«После этих трёх поражений пошло…. Уже яма какая-то, ты просто уже не знаешь, что делать, не знаешь, как выходить из этой ситуации. Ты вроде хочешь взять себя в руки, но ты не понимаешь, как. И у тебя футбол — это не как теннис, там ты играешь один, там ты, если загонишься, ты будешь всегда проигрывать. Если ты возьмёшь себя в руки, ты можешь выигрывать. Там один турнир ты вылетел в первой стадии, другой турнир дошёл до полуфинала, третий там выиграл. А здесь 11 человек, и если там два-три чуть-чуть в яме, уже тяжело. Тем более когда ЦСКА, когда тебе нужно побеждать, когда у тебя такой статус. Но то, что началось раньше, наверное, это да. Я говорю, это связано, наверно, с несколькими деталями, которые складываются как ком, вот как снежок, ты катаешь-катаешь-катаешь, и у тебя что-то большое вырастает», — сказал Кисляк в подкасте Smol Talk.