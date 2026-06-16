Матвей Кисляк проанализировал результаты обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк проанализировал результаты обмена защитника армейцев Игоря Дивеева на форварда санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду, который произошёл в середине января.

«Клуб пошёл на такие меры, и ты никогда не знаешь, что будет в будущем. Они так сделали, обменяли, посчитали, что этот обмен будет выгодным. И мне многие вот после этого обмена, я просто разговаривал с футбольными людьми, со знакомыми, которые телеграм-каналы всякие ведут, говорили: «Вот увидишь, Гонду делает результат». Я говорю: «Ну, подождите, давайте посмотрим. Время всё покажет». И вот сейчас время показывает. Но я б не стал, наверное, списывать его со счетов, потому что всё равно это адаптация. Всё равно Игорь — это русский защитник, который всю жизнь в чемпионате России играет и которого в любую команду засунь, ему не нужна будет адаптация. Он просто сильный защитник с русским паспортом, который нужен был ещё «Зениту». И, возможно, в ЦСКА он так бы органично не смотрелся потом, ну, во вторую часть сезона. Возможно, ему нужна была самому эта перезагрузка. И поэтому сейчас говорить про это… Неизвестно, что бы было. А так, ну, если брать на данный момент, понятное дело, стоит признать то, что этот обмен, наверное, не был на руку ЦСКА. Ну, именно, исходя из результатов, на сегодняшний день. Но что будет в следующем сезоне, мы не знаем. Сейчас возьмёт Гонду 25 забьёт в следующем сезоне, ЦСКА станет чемпионом, и кто скажет то, что это, ну, не в пользу ЦСКА был обмен? Тем более он аргентинец, много факторов. В «Зените» там он не играл какое-то время, сейчас он начал играть», — сказал Кисляк в подкасте Smol Talk.