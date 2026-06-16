Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стрим о ЧМ. Сенсация от Испании, блёклая Бразилия
Смотреть трансляцию
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк рассказал, что не мог уснуть после поражения ЦСКА от «Зенита»

Матвей Кисляк рассказал, что не мог уснуть после поражения ЦСКА от «Зенита»
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что не мог уснуть после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 28-го тура Мир РПЛ. Армейцы завершили сезон-2025/2026 на пятом месте в турнирной таблице, сине-бело-голубые стали чемпионами России.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Есть матч, который мы сейчас играли с «Зенитом» дома. Там просто безысходная ситуация. Ты во втором тайме бегаешь, 60-я минута, а ты не знаешь, что сделать тебе, чтобы отыграться. Ты вроде руки не опускаешь, ты вроде пытаешься бегать, но понимаешь то, что у тебя всё, безвыходная [ситуация], ты ничего не сделаешь. И ты вроде что-то пытаешься, вроде что-то у тебя в голове, смесь какая-то… И потом ты приходишь домой… Вот я просто пришёл домой, вот так [глаза] в потолок, лёг. И я всю ночь не знал, что делать. Не спал ночь просто. Я думал: «Что это такое?» Ну, я не знаю просто, что это такое было», — сказал Кисляк в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Материалы по теме
В «Балтике» объяснили, почему продали Сауся «Спартаку», а не ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android