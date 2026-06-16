Матвей Кисляк рассказал, что не мог уснуть после поражения ЦСКА от «Зенита»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что не мог уснуть после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 28-го тура Мир РПЛ. Армейцы завершили сезон-2025/2026 на пятом месте в турнирной таблице, сине-бело-голубые стали чемпионами России.

«Есть матч, который мы сейчас играли с «Зенитом» дома. Там просто безысходная ситуация. Ты во втором тайме бегаешь, 60-я минута, а ты не знаешь, что сделать тебе, чтобы отыграться. Ты вроде руки не опускаешь, ты вроде пытаешься бегать, но понимаешь то, что у тебя всё, безвыходная [ситуация], ты ничего не сделаешь. И ты вроде что-то пытаешься, вроде что-то у тебя в голове, смесь какая-то… И потом ты приходишь домой… Вот я просто пришёл домой, вот так [глаза] в потолок, лёг. И я всю ночь не знал, что делать. Не спал ночь просто. Я думал: «Что это такое?» Ну, я не знаю просто, что это такое было», — сказал Кисляк в видео на YouTube-канале Smol Talk.