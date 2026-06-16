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Помощник тренера Кюрасао Кор Пот прокомментировал поражение от Германии

Помощник тренера Кюрасао Кор Пот прокомментировал поражение от Германии
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Помощник тренера сборной Кюрасао Кор Пот высказался о разгромном поражении в стартовом матче ЧМ-2026 с командой Германии (1:7).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Это была сложная игра для нас. Германия занимает девятое место в рейтинге ФИФА, а Кюрасао — 82-е. Тем не менее мы удивили Германию в первые 40 минут и сохранили счёт 1:1. После этого качество игры Германии оказалось для нас слишком высоким», — приводит слова специалиста Odds.

В следующей игре команда экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката 21 июня встретится со сборной Эквадора.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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