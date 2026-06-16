Помощник тренера Кюрасао Кор Пот прокомментировал поражение от Германии

Помощник тренера сборной Кюрасао Кор Пот высказался о разгромном поражении в стартовом матче ЧМ-2026 с командой Германии (1:7).

«Это была сложная игра для нас. Германия занимает девятое место в рейтинге ФИФА, а Кюрасао — 82-е. Тем не менее мы удивили Германию в первые 40 минут и сохранили счёт 1:1. После этого качество игры Германии оказалось для нас слишком высоким», — приводит слова специалиста Odds.

В следующей игре команда экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката 21 июня встретится со сборной Эквадора.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.