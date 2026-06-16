Помощник тренера Кюрасао Кор Пот прокомментировал поражение от Германии
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Помощник тренера сборной Кюрасао Кор Пот высказался о разгромном поражении в стартовом матче ЧМ-2026 с командой Германии (1:7).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6' 1:1 Комененсия – 21' 2:1 Шлоттербек – 38' 3:1 Хаверц – 45+5' 4:1 Мусиала – 47' 5:1 Браун – 68' 6:1 Ундав – 78' 7:1 Хаверц – 88'
«Это была сложная игра для нас. Германия занимает девятое место в рейтинге ФИФА, а Кюрасао — 82-е. Тем не менее мы удивили Германию в первые 40 минут и сохранили счёт 1:1. После этого качество игры Германии оказалось для нас слишком высоким», — приводит слова специалиста Odds.
В следующей игре команда экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката 21 июня встретится со сборной Эквадора.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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