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Никита Чернов прокомментировал окончание контракта со «Спартаком»

Никита Чернов прокомментировал окончание контракта со «Спартаком»
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Российский защитник Никита Чернов прокомментировал завершение контракта со «Спартаком». Этим летом футболист покинул московский клуб, став свободным агентом. С большой долей вероятности он продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

— Какой-то разговор был со «Спартаком» по окончании сезона?
— Нет.

— «Спартак» уже объявил о твоём уходе.
— Так и с Олегом Рябчуком было. Я даже не прощался. Может, кому-то напишу. Или всем просто в группу, если я там остался (улыбается). Нужно сказать хорошие слова в адрес команды, где был три с половиной года. А так, надо двигаться дальше, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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