Помощник тренера Кюрасао прокомментировал эмоции Дика Адвоката после матча с Германией

Помощник тренера сборной Кюрасао Кор Пот высказался об эмоциях Дика Адвоката после поражения от команды Германии в рамках чемпионата мира.

— После матча Дик Адвокат прослезился. С чем вы связываете эти слёзы?

— Думаю, эмоции Дика идут откуда-то издалека, — приводит слова специалиста Odds.

В воскресенье, 14 июня, команда Кюрасао провела свой дебютный матч на чемпионатах мира, уступив Германии со счетом 1:7. После финального свистка главный тренер не смог сдержать слёз.

В следующем матче команда, возглавляемая нидерландским специалистом, встретится со сборной Эквадора 21 июня. Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.