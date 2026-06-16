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Помощник тренера Кюрасао прокомментировал эмоции Дика Адвоката после матча с Германией

Помощник тренера Кюрасао прокомментировал эмоции Дика Адвоката после матча с Германией
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Помощник тренера сборной Кюрасао Кор Пот высказался об эмоциях Дика Адвоката после поражения от команды Германии в рамках чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

— После матча Дик Адвокат прослезился. С чем вы связываете эти слёзы?
— Думаю, эмоции Дика идут откуда-то издалека, — приводит слова специалиста Odds.

В воскресенье, 14 июня, команда Кюрасао провела свой дебютный матч на чемпионатах мира, уступив Германии со счетом 1:7. После финального свистка главный тренер не смог сдержать слёз.

В следующем матче команда, возглавляемая нидерландским специалистом, встретится со сборной Эквадора 21 июня. Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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