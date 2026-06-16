«Я таких слов не знал». Кисляк — об угрозах и оскорблениях от болельщиков «Краснодара»

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о негативной реакции болельщиков «Краснодара» после матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Они у нас выиграли 4:0 в гостях. Я после этого матча сразу удалил социальную сеть. Там просто…

— Ты удалил социальную сеть?

— Да, ну, после этого матча, потом скачал [снова] через месяц.

— Тебе болельщики «Краснодара» начали написывать?

— Просто пипец. Там такие… Я таких слов не знал, которые мне писали. Там мне и угрожали, — сказал Кисляк в подкасте Smol Talk.

В Суперфинале Кубка России «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку». Основное время матча завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти красно‑белые были точнее.