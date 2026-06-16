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Fan ID может быть введён в Кубке России с сезона-2026/2027

Fan ID может быть введён в Кубке России с сезона-2026/2027
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Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков Fan ID в Фонбет Кубке России уже с сезона-2026/2027. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Представители министерства проведу совещание на тему противодействия «околофутбольной» агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги.

Одним из вопросов на повестке является изменение нормативно-правовых актов в сфере безопасности проведения матчей. Приглашение представителей Минцифры говорит о возможном расширении Fan ID. Теперь система паспорта болельщика затронет и Кубок России. Однако, по данным источника, речь идёт только о кубковых домашних матчах команд РПЛ.

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