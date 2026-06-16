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Чернов: из «Спартака» ко мне ни разу никто не подошёл, Кахигао же разбирается в футболе

Чернов: из «Спартака» ко мне ни разу никто не подошёл, Кахигао же разбирается в футболе
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Защитник Никита Чернов раскрыл подробности своего ухода из московского «Спартака».

— Было такое мнение: почему бы не взять Чернова на сборы, чтобы познакомиться с Карседо?
— Это же не он решал. Как понимаю, Кахигао. Ему было всё понятно.

— Но тренер же не Кахигао.
— Разбирается же в футболе человек — пускай. У нас не было особо диалога. Ко мне никто ни разу не подошёл что-то сказать. Всё было через агента. Когда мы обыграли «Спартак» в Самаре, Карседо меня увидел и поздравил с победой. Но мне кажется, что он не понял, кто я вообще (улыбается). Наверное, он даже не знал, что я в «Спартаке» играл какое-то количество времени, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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