Кисляк заявил, что мечтает открыть бесплатную детскую футбольную школу в родном городе

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк объявил о намерении открыть бесплатную детскую футбольную школу в своём родном городе.

— У тебя есть какая-то мечта с точки зрения чего-то вот материального? Хотел бы что-то себе вот купить, о чём мечтаешь, но при этом понимаешь, что это может быть тебе не нужно, или это слишком дорого?

— Не знаю, у меня больше есть такая тема, что хочется что-нибудь связанное с детской школой открыть. Именно свою, чтобы я именно всё там курировал как-нибудь. Ну, не именно, чтобы я погрузился туда, но чтобы открыть в своём городе, может быть, и как-то доводить детей до 12-13 лет и отправлять, например, их в Москву. Открыть, поставить тренерский штаб, чтобы было всё. Именно бесплатную. Не чтобы там я какие-то деньги с этого получал. Есть частные школы, много, «ПСЖ», «Ювентус» в Москве, с которых ты деньги получаешь. А я хочу бесплатную, чтобы как бы не получать с этого деньги… В моём понимании, детский футбол нельзя, чтобы он был платный. Ну, как по мне. Потому что когда ты платишь, когда родители платят, должны играть все. И неважен уровень твой. А когда идёшь в академию, выживает сильнейший. Вот такой закон просто и всё. Естественный отбор. Ты будешь сидеть на скамейке и ничего не сможешь предъявить тренеру, почему не играешь, — сказал Кисляк в подкасте Smol Talk.