Тино Ливраменто пропустит ЧМ-2026 из-за травмы икроножной мышцы – The Athletic

Защитник сборной Англии Тино Ливраменто пропустит чемпионат мира – 2026 из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщает The Athletic.

Завтра, 17 июня, сборная Англии в своём первом матче на ЧМ-2026 встретится с Хорватией. Команды могут вносить изменения в свой окончательный состав из 26 человек не позднее чем за 24 часа до первого матча группового этапа и только при наличии у игрока серьёзной травмы. Универсального защитника заменит Трево Чалоба, ранее сыгравший за сборную лишь в одном товарищеском матче.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Помимо Хорватии, на групповом этапе сборная Англии сыграет с Ганой (23 июня) и Панамой (26 июня).