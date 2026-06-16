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Тино Ливраменто пропустит ЧМ-2026 из-за травмы икроножной мышцы – The Athletic

Тино Ливраменто пропустит ЧМ-2026 из-за травмы икроножной мышцы – The Athletic
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Защитник сборной Англии Тино Ливраменто пропустит чемпионат мира – 2026 из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщает The Athletic.

Завтра, 17 июня, сборная Англии в своём первом матче на ЧМ-2026 встретится с Хорватией. Команды могут вносить изменения в свой окончательный состав из 26 человек не позднее чем за 24 часа до первого матча группового этапа и только при наличии у игрока серьёзной травмы. Универсального защитника заменит Трево Чалоба, ранее сыгравший за сборную лишь в одном товарищеском матче.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Помимо Хорватии, на групповом этапе сборная Англии сыграет с Ганой (23 июня) и Панамой (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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