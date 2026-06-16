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«Сказал, что думаю». Матвей Кисляк — о своих словах про неумение «Краснодара» проигрывать

«Сказал, что думаю». Матвей Кисляк — о своих словах про неумение «Краснодара» проигрывать
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал свой выпад в сторону «Краснодара». По ходу минувшего сезона хавбек заявлял, что «быки» не умеют проигрывать: «Это больше похоже не на футбол. Они не умеют проигрывать, начинают давить на судью — выглядит очень смешно».

— Ты жалеешь, что ты сказал про «Краснодар» или нет?
— Нет, не жалею. Я сказал просто, что думаю, реально. Скажу своё впечатление вообще об этой ситуации. Когда вот всё пошло это, всё начало распространяться, потом один ответил, второй ответил, мне начало просто становиться внутри очень некомфортно и неловко от того, что я действительно мог типа задеть этими словами их. И мне уже стало как-то вообще не по себе.

— То есть ты стал сомневаться, правильно ли сказал вообще, хотя ты не хотел их оскорбить?
— Да, я начал думать, зачем и для кого это всё говорил. Может быть, реально задел их там, не знаю. Никогда не подумаю там про их руководство, никогда не скажу плохо, потому что знаю, ну, какой это труд. И мне было тяжело, конечно, после этой ситуации, — сказал Кисляк в подкасте Smol Talk.

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