«Это был просто несчастный случай». Гарбетт о травме и исключении из заявки на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Новой Зеландии Мэттью Гарбетт прокомментировал свою травму, из-за которой он не сможет участвовать в ЧМ-2026.

Сегодня, 16 июня, сборная Новой Зеландии провела свой первый матч на ЧМ-2026, сыграв в ничью с Ираном (2:2). Гарбетт должен был выйти в стартовом составе, однако на предпоследней тренировке перед игрой он получил травму подколенного сухожилия. В результате игрока заменил Логан Роджерсон, срочно прилетевший в США, чтобы присоединиться к команде.

«Мои родители здесь, видеть их в слезах… Меня должны были исключить из состава на чемпионат мира, это очень тяжело пережить.

За день немного пришёл в себя, но, наблюдая за игрой с трибун, даже прослезился, жалея, что не вышел на поле. Это непросто, в то же время хочу поддержать ребят.

Это был просто несчастный случай. Когда это произошло, сразу понял, что мой чемпионат мира закончился. У меня никогда в жизни не было мышечных травм. А то, что это первая, ещё и довольно серьёзная — просто душераздирающе. Последние 48 часов были очень эмоциональными», — приводит слова Гарбетта Stuff.