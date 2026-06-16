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«Это был просто несчастный случай». Гарбетт о травме и исключении из заявки на ЧМ-2026

«Это был просто несчастный случай». Гарбетт о травме и исключении из заявки на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Новой Зеландии Мэттью Гарбетт прокомментировал свою травму, из-за которой он не сможет участвовать в ЧМ-2026.

Сегодня, 16 июня, сборная Новой Зеландии провела свой первый матч на ЧМ-2026, сыграв в ничью с Ираном (2:2). Гарбетт должен был выйти в стартовом составе, однако на предпоследней тренировке перед игрой он получил травму подколенного сухожилия. В результате игрока заменил Логан Роджерсон, срочно прилетевший в США, чтобы присоединиться к команде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

«Мои родители здесь, видеть их в слезах… Меня должны были исключить из состава на чемпионат мира, это очень тяжело пережить.

За день немного пришёл в себя, но, наблюдая за игрой с трибун, даже прослезился, жалея, что не вышел на поле. Это непросто, в то же время хочу поддержать ребят.

Это был просто несчастный случай. Когда это произошло, сразу понял, что мой чемпионат мира закончился. У меня никогда в жизни не было мышечных травм. А то, что это первая, ещё и довольно серьёзная — просто душераздирающе. Последние 48 часов были очень эмоциональными», — приводит слова Гарбетта Stuff.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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