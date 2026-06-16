Матвей Кисляк высказался об игре вместе с Дмитрием Бариновым в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями от совместной игры за армейцев вместе с хавбеком Дмитрием Бариновым. Напомним, Баринов стал игроком ЦСКА зимой этого года.

— Как тебе переход и вообще фигура Димы Баринова? Ты с ним был знаком лично?

— Ну, я в сборной пару раз там был с ним — и всё. Но именно близко не был знаком. Сейчас поближе познакомились.

— Ну, как тебе с ним в центре? Попроще? Пихает и подсказывает?

— Да так чуть-чуть может (улыбается). Да не, нормально в целом, всегда там добрый. В жизни добрый, на поле не добрый, когда против него играешь. Против него неприятно было играть. Там может тебе что-то подсказать, сказануть где-то, где-то тебя в подкате просто срубить, — сказал Кисляк в видео на YouTube-канале Smol Talk.