Виза форварда сборной Ирана истекла после первого матча ЧМ‑2026 — RMC Sport

Американская виза нападающего сборной Ирана Мехди Тораби истекла после матча 1-го тура чемпионата мира 2026 года с Новой Зеландией (2:2). Об этом сообщает RMC Sport.

31-летний футболист был включён в заявку на игру, но на поле не появился.

Как сообщили в Федерации футбола Ирана, виза игрока действовала только для однократного въезда в США. Организация предприняла шаги по её продлению, чтобы Тораби смог участвовать в следующих матчах турнира.

База сборной Ирана расположена в Мексике на границе с США. Следующий матч сборная Ирана проведёт 21 июня в Лос‑Анджелесе с командой Бельгии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.