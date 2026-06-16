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Виза форварда сборной Ирана истекла после первого матча ЧМ‑2026 — RMC Sport

Виза форварда сборной Ирана истекла после первого матча ЧМ‑2026 — RMC Sport
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Американская виза нападающего сборной Ирана Мехди Тораби истекла после матча 1-го тура чемпионата мира 2026 года с Новой Зеландией (2:2). Об этом сообщает RMC Sport.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

31-летний футболист был включён в заявку на игру, но на поле не появился.

Как сообщили в Федерации футбола Ирана, виза игрока действовала только для однократного въезда в США. Организация предприняла шаги по её продлению, чтобы Тораби смог участвовать в следующих матчах турнира.

База сборной Ирана расположена в Мексике на границе с США. Следующий матч сборная Ирана проведёт 21 июня в Лос‑Анджелесе с командой Бельгии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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