Лидер «Балтики»: сами не ожидали, что так стрельнём в сезоне-2025/2026

Хавбек «Балтики» Максим Петров высказался о результатах калининградского клуба в минувшем сезоне. Команда финишировала на шестом месте в Мир РПЛ.

— В РПЛ по итогу «Балтика» заняла шестое место. Сам ожидал, что сможете так выстрелить?

— Мы, наверное, тоже сами не ожидали, что так хорошо стрельнём в этом сезоне. Но начали осознавать в середине сезона, что можем конкурировать со всеми командами — и с «Зенитом», и с «Краснодаром», и со «Спартаком». Мы их обыгрывали, не играли в очень закрытый футбол. Понимали, что можем бороться за высокие места. Но весной нам не повезло. Фарт ушёл: на 95-х минутах нам три гола воткнули, один на 87-й. Мы упустили шесть железных очков, — приводит слова Петрова «Советский спорт».