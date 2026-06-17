Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лидер «Балтики»: сами не ожидали, что так стрельнём в сезоне-2025/2026

Лидер «Балтики»: сами не ожидали, что так стрельнём в сезоне-2025/2026
Комментарии

Хавбек «Балтики» Максим Петров высказался о результатах калининградского клуба в минувшем сезоне. Команда финишировала на шестом месте в Мир РПЛ.

— В РПЛ по итогу «Балтика» заняла шестое место. Сам ожидал, что сможете так выстрелить?
— Мы, наверное, тоже сами не ожидали, что так хорошо стрельнём в этом сезоне. Но начали осознавать в середине сезона, что можем конкурировать со всеми командами — и с «Зенитом», и с «Краснодаром», и со «Спартаком». Мы их обыгрывали, не играли в очень закрытый футбол. Понимали, что можем бороться за высокие места. Но весной нам не повезло. Фарт ушёл: на 95-х минутах нам три гола воткнули, один на 87-й. Мы упустили шесть железных очков, — приводит слова Петрова «Советский спорт».

Материалы по теме
«Обсуждать готов всегда». Лидер «Балтики» ответил на вопрос об интересе «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android